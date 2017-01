Video: kuidas kriipsujuku vee abil ellu äratada

Esmalt tuleb joonistada markeriga heledale libedale pinnale kuju ja siis panna sellele suur piisk vett.

Katse teinute sõnul ei ole siiski tegemist mingi kaameratriki või optilise illusiooniga, vaid kuju liigutabki end tegelikult.

Joonistuse liikuma hakkamise taga on asjaolu, et valge tahvli marker sisaldab õlist silikooni. Vesi ja õli on erineva koostisega, vesi on õlist raskem ja seega need kaks ainet ei segune, vaid õlilaigud jäävad vee pinnale.

Markerites on õli, sest siis on võimalik kirjutatu-joonistatu valgelt tahvlilt maha pükida, permanentmarker ei sisalda õli ja sellega kirjutatu kinnistub tahvlile.

Videos on näha, et kriipsujuku «upub» vee sisse ja hakkab selle sees liigutama ja tantsima ehk vesi tõstab õlise tegelase pinna küljest lahti, andes talle võimaluse liikuda.