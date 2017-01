Video: ameeriklased plaanivad Kuul õlut pruulida

USA California ülikooli üliõpilaste meeskond ehitas kosmilistesse oludesse sobiva õllepruulimisanuma, mis loodetakse selle aasta lõpul saata Kuule India kosmoselaeva abil, edastab The Telegraph.

Ameeriklasi huvitab, kuidas kosmilistes oludes käärimisprotsess aset leiab, sest selline katse annab väärtuslikku informatsiooni loomaks pärmi sisaldavaid ravimeid ja toite, näiteks leiba, mida saab tarbida pikkadel kosmoselendudel.

Ameeriklaste kosmilises õllepruulimisanumas ei ole kääritamine, laagerdumine ja teised protsessid eraldi, vaid koos, kuigi tavapäraselt on need protsessid eraldi. Pruulimine toimub nii, et muidu plahvatusohlikku süsinikdioksiidi ei ole vajalik eemaldada.

«Meie kanistril on kolm osa, milles esimeses on toorõlu, teises on pärm. Kui meie anum jõuab Kuule, siis avaneb kahe osa vahel olev klapp ja ained segunevad. Kui pärm on oma töö teinud, siis avaneb veel üks klapp ja pärmi ülejäägid jõuavad kolmandasse ossa. Nii saamegi Kuul õlut pruulida,» selgitas Kuul õlle pruulimise projekti liige Srivaths Kaylan.

California ülikooli noorteadlaste meeskond on üks nende 25 meeskonnast, mis valiti välja 3000 seast. Meeskonnad võistlevad omavahel ja ameeriklased loodavad, et nemad osutuvad lõplikeks võitjateks, kellest saavad Kuul esimesed pruulimeistrid.

TeamIndus kosmoselaev peaks Maalt Kuu suunas startima 28. detsembril 2017.

TeamInduse programmijuht Siddesh Naik sõnas, et pärmi- ja õllekatse on üks huvitavamatest, mis kunagi Kuu pinnal on läbi viiakse.