Video: milline on Euroopa esimene veealune muuseum?

Selles muuseumis on üle 300 inimskulptuuri, mille autoriks on Briti ökokunstnik Jason deCaires Taylor, edastab The Independent.

Museo Atlantico / Kuvatõmmis/Youtube

Veealust muuseumi, mille eesmärgiks on panna mõtlema inimese ja keskonna seotuse üle, pääseb vaatama vaid sukeldudes.

Vee alla pandud kujudest on saanud nagu kohalikud «korallrifid», kus kalad käivad kudemas ja kus kasvavad veetaimed.

Londoni kunstiülikooli lõpetanud deCaires Taylor on varem osalenud samalaadses veealuses projektis, mis oli 2006. aastal avatud maailma esimene veealune muuseum Grenadas.

Museo Atlantic avati juba 2016. aasta märtsis, kuid alles nüüd on jõutud kõik kujud õigesse kohta paigutada.

Museo Atlantico / Kuvatõmmis/Youtube

«Meie eesmärgiks oli luua «portaal teise maailma». Loodame, et veealune muuseum paneb inimesi rohkem ookeanitest ja veekeskkonna kaitsest huvituma,» teatas deCaires Taylor.

Mitmetesse gruppidesse paigutatud kujudest osa on valminud elusate modellide järgi. Skulptori sõnul on kujud paigutatud teemade kaupa, et rõhutada meie looduskeskkonda ohustavaid probleeme.

Muuseumi suurim installatsioon kannab nime «Crossing the Rubicon» ja see koosneb 40 inimkujust, kes kõnnivad silmad kinni 30-meetrise tara värava suunas.

Veel on üks kuju, mis kujutab korraga nii looma kui inimest, kes vaatab suurde peeglisse ja mis peegeldab veelainetust. Tegemist on vaatamsiega peeglitagusse maailma, mis on erinev.

DeCaires Taylori teatel asub muuseum 50 ruutmeetril merepõhja liival ja kõik seal olev on valmistatud neutraalsetest materjalidest, mis ei saasta merevett.