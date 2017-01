Channing Tatum on hädas oma uue aasta lubaduse täitmisega: see on brutaalne

"Täidan oma uue aasta lubadust õppida uusi asju. Aga ise klaveri õppimine on brutaalne. Pean varsti hakkama tunde võtma. Laul on liiga raske," kirjutas filmistaar Facebooki postitatud video juurde, kus näitab fännidele, kus maal ta oma lubadusega pärast kahte ja poolt nädalat on.

Siiski paistab, et fännid on staari pingutusest Beethoveni lugu "Für Elise" esitada vaimustuses ning video on saanud palju kiitust, et paari nädalaga on see hea tulemus.

Vaata videost!