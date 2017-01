«Star Wars» uue filmi pealkiri on «The Last Jedi»

USA väljaannete teatel ei ole Disney stuudio esindajad paljastanud uue filmi sisu, kuid režissöör Johnsoni sõnul läheb see sealt edasi, kus film «The Force Awakens» lõppes.

Kaader filmist «The Force Awakens». Pildil Daisy Ridley Reyna ja John Boyega Finnina / David James/AP/Scanpix

2015. aastal ekraanidele jõudnud «Star Wars» filmisarja seitsmendas osas osutus Luke Skywalker viimaseks jediks.

Sotsiaalmeedias on pärast Disney stuudio teadet kommenteeritud, et milline võib olla uue filmi sisu. Twitterisse tehti hashtag #TheLastJedi, mis muutus populaarseks ja sinna jõudis eile umbes ühe tunniga 152 000 tviiti.

Algupärane «Star Wars» triloogia, «IV – A New Hope», «V – The Empire Strikes Back» ja «VI – Return of the Jedi» jõudis vaatajateni 1977 – 1983. Aastatel 1999 – 2005 tehti veel kolm «Star Wars» filmi, « I – The Phantom Menace», «II – Attack of the Clones» ja «III – Revenge of the Sith», mille tegevus toimus kolme algupärase filmi tegevusele eelnenud ajal.

Järeltriloogia «VII – The Force Awakens» valmis 2015, «VIII – The Last Jedi» valmib 2017 ja «IX – veel nimeta film jõuab ekraanidele 2019.

Harrison Ford 2015. aastal filmi «The Force Awakens» esilinastusel Londonis / PAUL HACKETT/REUTERS/Scanpix