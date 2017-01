Jack Black: Donald Trump on nagu laksu all Charlie Sheen

Jack Black meenutas Sheeni veidrat käitumist mõned aastad tagasi, kui sõltuvustega võitlev näitleja kuulutas, et ta on «tiigriverega meesnõid, kes võidab».

«Me peame mõtlema globaalselt. Me peame koostööd tegema, kui tahame ellu jääda - kui inimrass tahab ellu jääda. Jah, «Ameerika esimesena» on hea idee finantsiliselt, kuid me ei tohiks nii mõelda,» ütles Black Variety Studio intervjuus. «See pole mingi Monopol, kus rikas miljardär võidab mängu. Asi on maailma koostöös. See peab võimalikult ruttu toimima hakkama.»

Intervjueerija märkis seepeale, et võitmine viitab justkui sellele, et see tuleb kellegi arvelt ja keegi peab kaotama.

«Kes veel on viimasel ajal kinnisideeliselt võitmisest jahunud? Aa, jah! Charlie Sheen. Kui ta oli laksu all,» torkas Black. «Kuhu on jõudnud meie ühiskond, kui Charlie Sheen ja president on täpselt samal pulgal?»