Pilk peale! Ed Sheeran avaldas oma värskele loole kodukandis filmitud muusikavideo

Edetabelite vallutaja Ed Sheeran avaldas nüüd ka ametliku video singlile «Castle On The Hill». Värske video on filmitud tema kodukohas Framlinghamis, Suffolkis ja režissööriks on George Belfield. Täiskasvanuks saamise video on vaade Edi teismeikka koos stseenidega tema tagasitulekust koju ning on perfektne kaaslane kaunilt siirale, ausale loole.

Ed Sheeran on viimase kahe nädala jooksul vallutanud oma kahe uue singliga kogu maailma, olles nii viimaste aastate võimsaim muusikaline tagasitulija. Hoides teist nädalat esimest ja teist positsiooni UK ametlikus singite tabelis, on Ed teinud ajalugu, olles esimene artist, kes tõusnud samaaegselt kahe looga tabeli tippu. Eelmine nädal purustas Ed veel rekordeid, saavutades esimese koha Billboard Hot 100 tabelis singliga «Shape Of You» ning saadeks esimeseks artistiks ajaloos, kes debüteerinud korraga kahe singliga Billboardi Top 10s («Castle On The Hill» debüüt kuuendal kohal).

Hetkel on «Shape Of You» ja «Castle On The Hill» kogunud kokku hämmastavad 370 miljonit striimi. Ed Sheerani kolmas stuudioalbum ÷ (divide ehk jagama) avaldatakse 3. märtsil Asylum/Atlantic Recordsi kaudu.