Idamaade kalendri järgi algab 28. veebruaril Punase Tulekuke aasta

Hiinlaste jaoks seostub uue aasta eelne ja järgne aeg massilise rändamisega, sest uut aastat minnakse vastu võtma, kas vanematekoju või sugulaste-sõprade juurde, edastab The Independent.

Uue aasta pidustused kestavad mitu nädalat ja uue aasta esimene päev on Hiina kalendris kõige tähtsam päev. Kuigi Hiinas on alates 1912. aastast kasutusel ka Gregoriuse kalender, ollakse seal truud ka kohalikule kuukalendrile, mis on sajandeid vana. Hiina kuukalendri järgi algab uus aasta teisel uuel Kuul pärast talvist pööripäeva, mis tähendab, et uue aasta algus on liikuv.

Mandariini hiina keeles on uus aasta « Gong Xi Fa Cai» ja kantoni hiina keeles on see « Gong Hey Fat Choy».

Maailmas umbes kuuendikus osas tähistatakse idamaade uut aastat, kaasa arvatud Taiwanis, Singapuris ja Malaisias, kus on suured hiinlaste kogukonnad. Väljapool Aasiat tähistatakse idamaade uue aasta saabumist kõige laialdasemalt Londonis ja San Franciscos.

Kuna tegemist on Punase Kuke aastaga, siis tuleks kanda punast värvi riideid. Hiina legendide kohaselt aitab punane värv peletada eemale müütilist koletist Niani.

Idamaade kalendri järgi algab Punase Tulekuke aasta / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Hiinas on alates möödunud aasta sügisest müügil Kuke aastale viitavaid rõivaid, et kõigil oleks aega endale sobivad riided osta.

Hiinas antakse uue aasta alguses lastele punased ümbrikud, milles on raha ja mis nad panevad padja alla, kuna levinud arvamuse kohaselt annab see head õnne ja jõukust.

Hiina traditsiooni kohaselt tuleb eluase enne uue aasta saabumist koristada ja ehtida, kaasa arvatud kukukujude ja laternatega.

Punase Tulekuke aasta suveniirid / CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Hiina uusaastapidustuste igal päeval on oma traditsioonid. Esimesel päeval tähistatakse avalikult, teisel päeval külastatakse sugulasi ja sõpru ning kolmandal päeval ollakse kodus ja süüakse uusaastalõunat. Järgnevatel päevadel on veel mitmeid traditsioonilisi tegevusi ja päevadele vastavate toitude valmistamist, roogade seas peab olema ka punaseid toite.

Uue aasta pidustuste viimasel, 15. päeval, toimub Laternafestival, kus tuhanded punased laternad lastakse taevasse.

Lisaks 2017. aastale on Kuke aasta olnud ka 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 ja 2005.

Kuke aastal sündinuid peetakse usaldusväärseteks, töörügajateks, samas aga ka oraatoriteks ja organisaatoriteks. Tähtsal kohal on intuitsioon ja kõhutunne, mida ei tasuks alahinnata.

Kukkede õnnenumbrid on viis, seitse ja kaheksa ja õnevärvid on kuldne, pruun ja kollane.

Kuna Kukke peetakse ka edevaks ja kirejaks, siis on aasta jooksul oodata mitmeid «kiremisi», mis võivad ootamatuid pöördeid kaasa tuua. Tulekuke aastal tasuks seega «tuletõrjujate veevoolik» käepärast hoida, et kõrgenenud emotsioonid õigel ajal«kustutada», et neist ei lahvataks midagi suuremat, mis kontrolli alt väljub.

Hernestest, ubadest, maisist ja teistest aiasaadustest valmistatud kukepilt / Sipa Asia/Sipa Asia/Sipa USA/Scanpix

Kuna Kukk on agar suhtleja, siis on oodata palju uusi kontakte, siiski tasuks tähele panna, kes on ausad ja kes mitte. Samuti soosib aasta kainelt läbi mõeldud äritegevust. Hiinlased peavad Kuke aastat heaks rahaliste investeeringute ja ehitamise aastaks.

Kuke aasta kuju / Sipa Asia/Sipa Asia/Sipa USA/Scanpix

Kuke aastal tasuks välimust muuta, uusi moetrende ja soenguid proovida. Samuti soosib aasta kokanduslikke katsetusi.

2017 on Kuke, 2018 Koera ja 2019 Sea aasta.