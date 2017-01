USA luureteenistus uurib ähvardusi, mille tegid burleskitantsija ja Madonna

Kentuckyst Louisville’ist pärit 26-aastane Heather Lowrey kirjutas Twitteris, mis tõi sotsiaalmeedias kaasa kommentaaridelaviini, kolm päeva enne seda, kui Trumpist sai USA 45. president, edastab Daily Mail.

Lowrey vallandati pärast tviidi levima hakkamist töölt, ta tööandja, Va Va Vixeni burleskigrupp mõistis tema edastatud sõnumi hukka ning talendiagentuurid Heyman Talent ja The Travis Moody Agency ütlesid temast lahti.

«Keegi oli piisavalt õel, et tappa Martin Luther King Jr, siis kas oleks keegi nii kena, et salamõrvaks president Donald Trumpi,» seisis tantsijanna sõnumis.

Presidendi kaitsmisega tegelev luureteenistus uurib Lowrey juhtumit ja see naine on seni ainus, kes on presidendiks saanud Trumpi kohta postitanud mõrvamissõnumi.

Kuid luureteenistus uurib ka sellist suurt staari nagu Madonna, kes ähvardas Trumpi presidendiks saamise järgselt Valge Maja õhku lasta. Madonna komenteeris hiljem, et Valge Maja õhku laskmisega ei muutu mitte midagi, seega tuleb Trumpi vastu kasutada teisi «relvi».

USA julgeolekuteenistuse pressiesindaja Gateway Punditi sõnul uuritakse nii Lowrey postitust kui Madonna väljaütlemist, kuid veel ei ole teada, kas neile esitatakse süüdistus ülekutse eest kippuda presidendi elu kallale.