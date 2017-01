Staarblogija Mari-Leen Albersi teine noorus: botox näkku ja uus elu võib alata!

Esimene päev, kohe pärast botoxit, kolmas päev ja viies päev… Suht normaalne, mis :)

Täpil oli esialgu plaanis kaotada otsmikult nn kurjusekortsud

Arsti juures selgus, et naise silmalaud on liiga matsakad ning neile oleks esmalt hoopis rasvaimu vaja. «Et kui ta võtab mult kulmude liikumise ära, süstides otsaette botoxit, siis ma ei saa enam kulmu ja otsaesist kortsutada, et mulle võib see mitte meeldida, kui mul silmad tunduvad siis veel rohkem nö all ja silma peal. Uuris siis teiselt arstilt… Ja otsustasime, et me jätame mu kartulivaod esialgu timmimata ja proovime «kurjuse kortsuga» algust teha, et ehk see aitab ka otsmiku kortsude vastu,» pajatab Täpp.

Botoxi süstimine võttis aega kaks minutit ja 48 sekundit

«Minul isiklikult olid võib-olla tund aega täpid näos, mingeid sinikaid ei tulnud, nagu polekski käinud. Ainus, mis märku annab, et ma siiski botoxit kulmude vahele sain, on igapäevane selfie, mis ma teinud olen…»

«Ma ütleks, et natukene on see ka otsaesistele kortsudele mõjunud, arvestades, et enne tuli neid nö kolm, siis nüüd tekib kaks ülemist. Aga kulmu saan endiselt tõsta.»

«Nädal hiljem käisin kontrollis ja arst oli jumala hämmingus, et kuidas mul nii hästi see väike suts kulmude vahele on mõjunud ja arvas, et võiks proovida ikka need kaks kriispu otsaeest ka likvideerida. Tegi paar tilka, nagu megavähe juuksejuure juurde,» rõõmustab Täpp.

Kuidas sulle tundub? Kas protseduur õnnestus?

