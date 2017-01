Video: New Yorgis kulda röövinud mees tabati Ecadoris, kuid kus on kuld?

USA meedia oletab, et 53-aastane Julio Nivelo peitis kulla, et sellele hiljem järele minna.

Nivelo kasutas septembri lõpul juhust ja viis päise päeva ajal ja kõigi silme all raha- ja väärisasjade transportimiseks mõeldud soomusmasinast kulda ligi kahe miljoni dollari väärtuses.

Mees võttis kaasa ämbri, milles oli kuld, kuid see vargus jäi tänava turvakaameratele ja politsei kuulutas mehe tagaotsitavaks.

Kuna politsei ei paljastanud, mis kullast sai, siis hakati nii meedias kui sotsiaalmeedias spekuleerima, et kelle käes see olla võib.

New Yorgi politsei esindaja Martin Pastor sõnas, et Nivelo on Ecuadori päritolu professionaalne varas, kes on varem neljal korral USAst välja saadetud.

Pastori sõnul jäi uurijatele alguses mulje, et Nivelo sattus juhuslikult auto juurde, kus oli väärtuslikku, kuid hiljem selgus, et mees oli sellel masinal juba ammu silma peal hoidnud.

Väärtusliku lasti eest vastutanud turvatöötajad vallandati kulla varguse tõttu.