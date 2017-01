Kadri Simson avaldas, kuidas ta napilt tõusulaine käest eluga pääses

Kadri Simson avaldas väljaandele Pealinn, et tarbib alkoholi mõõdukalt. «Ükskord tudengipõlves sattusin Andorras viibides mägikülla, kus ma ei saanud aru, et hõredam õhk võimendab alkoholi mõju. Selliseid asju tuleb omal nahal kogeda. Olen kaht asja tähele pannud: hõredama õhuga on alkoholi mõju palju suurem, ja kui oled ookeani lähedal, siis võib tõusulaine liiga teha.»

See olukord oli noore naise jaoks lausa elu ja surma küsimus. «Sattusin päris ohtlikku olukorda, aga ma olen üsna hea ujuja. Tulin tõusulainest välja omal jõul. See juhtus Portugali rannikul ja mind ei olnud hoiatatud, mis ookeanis juhtuda võib. See oli samuti tudengipõlves,» lisas naine, et elus on asju, millest inimene võiks teada saada siiski teiste juttude järgi, mitte ise kogedes.