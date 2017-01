Vaata videot! Kerli Kõiv näitab oma ägedat vanalinna korterit!

Kerli kurvastab pisut, et ei saa olla hetkel USA`s, et ühineda tuhandete naistega «Pussyhat Women's March» projektis, kuid seda enam kiidab ettevõtlikke naisi ja veel rohkem mehi, kes selles aktsioonis osalevad.

Kerli räägib ka pisut Eesti Laulust, milles ta ei osale sugugi pelgalt võitmise soovist, vaid ütleb, et kirjutas lihtsalt laulu, mis sündis Eestimaa põlismetsas ja et ta on naasnud lõpuks oma juurte juurde. Kerli peab Eesti Laulul osalemise võimalust enda jaoks suureks auks.

Seejärel näitab Kerli ka oma vaimustavat vanalinna korterit, kiidab hommikusi ärkamisi kirikukellade saatel ning ei väsi kiitmast Tallinnas resideerimist.

Vaata videot!