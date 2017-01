Video: kuueaastane tüdruk pidas Trumpi vastasel meeleavaldusel inspireeriva kõne

Sellel marsil pidas meeldejääva kõne kuueaastane Sophie Cruz, kes sõnas nii inglise kui hispaania keeles, et perekondi, ka illegaalidest sisserändajate perekondi, tuleb kaitsta, edastab The Independent.

Sophie Cruz / Alex Brandon/AP/Scanpix

See oli viide president Barack Obama ajal lanegtatud USA kõrgema kohtu otsusele saata illegaalid lihtsustatud korras riigist välja kui ka uue presidendi Trumpi plaanile rajada USA-Mehhiko piirile kaitsetara, et takistada Mehhikost USAsse pürgivaid illegaale. Samuti tahab Trump keelata moslemite sissesõidu USAsse.

Cruzi vanemad on Mehhikost pärit illegaalid, kellel ei ole USAs elamise ja töötamise luba ega tervisekindlustust.

Hispaaniakeelse kõneosa lõpul lausus tüdruk, et «si, se puede», mis tähendab jah, me suudame.

«Koos oleme tugevad. Tahan rõhutada, et lapsed ei pea kartma, sest me ei ole üksinda. On palju inimesi, kelle südames on armastus ja headus, me oleme koos tugevad ja me võitleme oma õiguste eest, jumal on meiega,» teatas tüdruk.

2015. aastal kirjutas Sophie Cruz kirja paavst Franciscusele, et ka immigrantidel on õigused ning möödunud aastal kohtus ta USA presidendi Barack Obamaga ilma oma vanemate Raul ja Soyla Cruzi juuresolekuta, rääkides sisserändajatest, kelle hulka kuuluvad ta vanemad, tema ise ja ta õde.

Sophie Cruz (keskel) koos isa Raul Cruzi ja ema Soyla Cruziga / ALEX WONG/AFP/Scanpix

Sophie Cruz kirjutas paavstile ja palus abi, et tema ja ta pere saaksid USAsse jääda ja selle riigi kodanikuks saada.