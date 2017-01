Lumerajal mäkketõusuks on Eestis vähe kohti, aga Võrumaal on need olemas. Neli aastat tagasi, 2013. aastal vaatasid Eesti korraldajad suusanõlvad üle ja Kohtla-Järve kaevanduspargis kokku lükatud nõlv oli piisavalt lai ja pikk, et viia läbi autode mäkketõusu võistlus.

Vaata videot!