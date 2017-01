Donald Trump süüdistas taas meediat valetamises

Pressikonverentsil CIA peakontoris võttis Trump ebatavaliselt palju sõna iseenda teemal ja süüdistas meediat järjekordselt ka valetamises.

Põhjuseks on väited justkui oleks Trumpi ametisse pühitsemisel osalenud vaid veerand miljonit inimest. Ilmusid ka fotovõrdlused Obama tseremooniaga 2009. aastal.

Trump: See tundus ausalt nagu 1,5 miljonit inimest. Kui palju neid ka iganes oli, siis rahvas ulatus kuni Washingtoni monumendini välja. Aga telekanal näitas tühja välja. Ja seal öeldi, et me meelitasime kohale 250 tuhat inimest, mis pole paha. Aga see on vale!

Samal teemal võttis sõna ka Trumpi pressiesindaja Sean Spicer

Spicer: See oli kõigi aegade suurim publik, mis olnud ametivande tunnistajaks. Punkt. Seda nii kohal olnud inimestes, kui ka ümber maailma.

Just see viimane ütlus vallandas sotsiaalmeedias sõnavõttude tormi, kus mehe üle nalja visati. Teda võrreldi isegi kunagise Iraagi infoministriga, kes viimase hetkeni väitis, et riiki tunginud USA väed lüüakse koheselt puruks ja et pealinna vallutamisest on asi kaugel.

Tumpi ametisse astumist vaatas telerite vahendusel viimastel andmetel 31 miljonit inimest. Seda on palju, kuid Obama ametisse astumist vaatas USAs 8 miljonit inimest enam.

