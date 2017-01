Anna Kuchinsky esitleb kolmapäeval Von Krahlis oma värsket EP’d

“Ma väga tahan, et see südamest tulnud EP leiaks koha ka teiste südametes. Kõikide lugude järgi on hea unistada ja tantsida. Neid lugusid on tore kuulata nii autoga sõites kui ka kaasa laulda duši all olles.

Enda muusikasse olen pannud lugusid minu enda elust, seega “Edasi” on üdini täis õnne, valu, armastust ja õppetunde. Laulude kirjutamiseks saan inspiratsiooni eelkõige inimestest. Näiteks EP nimilugu sai kirjutatud mõeldes Karl-Erik Taukari karakterile. Taukari puhul mulle väga meeldib tema sõbralik ja vahetu suhtumine ja positiivne olek. See positiivsus saigi loo aluseks."

Koos Anna Kuchinskyga on Von Krahli laval live-bänd, koosseisus Mariann Leppik, Madis Muul, Karl Kanter, Janno Trump ja Dmitri Nikolajevski. Külalisesinejana astub üles Teele Viira. Uksed avatakse kell 20:00, kontserdi algus on kell 21:00. Võlusõnade “Elu on karussell” ütlemisel on pileti hind vaid 5€.

Vaata Anna Kuchinsky loo “Edasi” videot, mis valmis eelmise aasta suvel!