Rokilegend SMOKIE annab 2017 suvel Eestis kolm kontserti

Aasta meeldivaim kohtumine: Anne Veski ja ansambli Smokie laulja Chris Norman

Smokie liige Martin Bullard: "Pea kõikjal, kus me käime, naudivad inimesed õhtut nii väga, et öö lõppedes arutavad kõik juba järgmise aasta kontserdi korraldamist. Ju me oleme siis head."

Aarne Valmis: „Seekord jõuame kohtadesse, kus Smokie pole varem kunagi käinud. Esitusele tulevad kõik ansambli hitid läbi aastakümnete. "

Smokie tõus tippu sai hoo sisse 1975. aastal lugudega If You Think You Know How To Love Me ja I’ll Meet You At Midnight. Sellele järgnesid peagi teised suurhitid nagu Living Next Door To Alice ja Mexican Girl. Ülisuure hitivaramuga bänd on endiselt Euroopa üks nõutumaid rokkartiste ning jagab positiivset laengut mitmetele generatsioonidele.

Peo tõmbab käima Karl-Erik Taukar Band.

