Nina Dobrev välgutas kogemata privaatset kehaosa

«Kõik kujutavad ette, et Hollywood ja kõik need asjad on alati glamuursed ning lõpptulemust vaadates on täiesti mõistetav, kuidas selline arvamus tekib. Tegelikkus pole aga alati seesugune,» rääkid Dobrev.

Näitlejanna viitas oma hiljutisele fotosessioonile ajakirjas Men's Health, kus ta poseeris bikiinides ja võrkkiiges, mida pidid kinni hoidma kaks meessoost abilist.

«Pole tähtis, palju ma olen trenni teinud. Ma ei suuda end niimoodi püsti hoida ja samal ajal välja näha, et see ei nõua vaeva.»

Pausi ajal lasi Dobrev end võrkkiiges lõdvaks ja seal see äpardus juhtuski.

«Ühel hetkel vaatasin otsa meesterahvale, kes oli minu ees... Tema silmad läksid äkki suureks ja ta lükkas mütsi näo peale. Sel hetkel taipasin, et mu jalad on laiali ja ma kannan väga nappe bikiine... Ülipiinlik! Ma vaatasin siis sellele mehele otsa: «Ma väga vabandan... Või võta heaks? Ma ei teagi.»»