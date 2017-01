Raivo E. Tamm paljastas, mida tähendab tema nimes «E»

«Mäletan kunagisest Siim Kallase aegsest «Mnemoturniirist» küsimust, et mis on Eesti levinuim perekonnanimi,» meenutas Raivo E. Tamm, vahendab Menu. «Kõige levinum oli muidugi Ivanov, aga järgmisena Eesti omadest oli Tamm ja mul on vist meeles, et oli 17 000 Tamme Eestis.»

Vastuseks küsimusele, mida siis see salapärane ja enda võetud «E» näitleja Tamme nimes tähendab, kostis Raivo: «Ehk.»

«Raivo ehk Tamm,» kinnitas Ehk Tamm hämmastunud saatejuhtidele, kes lootsid pikemat stoorit.