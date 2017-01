Donald Trump: vihm võimaldab tõestada, et mul on oma juuksed

Ühel esinemisel kutsus Trump skeptiku lavale ning palus tal enda juukseid puudutada ja tõmmata tõestamaks, et need on tema omad, mitte parukas, edastab The Independent.

Donald Trump / RICHARD SHIRO/AP/Scanpix

Samuti on ta tõestanud jutusaadetes esinedes, et ta ei kanna parukat ega tupeed ning ta eitas, et talle on tehtud juuste siirdamise operatsioon.

Trump teatas eile, et kui ta ametisse astumise tseremoonia ajal vihma sajab, siis ta saab tõestada, et need on tema juuksed.

«Homme pean kõne, see peaks toimuma kella 12.00 paiku. Võimalik, et siis sajab vihma, kuid mul ükskõik. Mu soeng võib segamini olla, kuid just siis saan tõestada, et ma ei kanna parukat ja kõik saavad aru, et need on minu juuksed,» sõnas Trump eile.

Donald Trump / MIKE CARLSON/REUTERS/Scanpix

Meteoroloogide andmetel on täna Washingtonis pilves ilm, võib sadada vihma ja sooja on umbes 6-9 kraadi.

Varasemal ajal on halva ilma tõttu mitmel korral USA presidendi ametisse astumise tseremoonia ära jäänud. Nii juhtus näiteks 1981. aastal Ronald Reaganiga, kelle tseremoonia viidi külmalaine tõttu siseruumidesse.

Trump on sel nädalal olnud maailma meedia üks põhiteemasid. Teadlased teatasid, et tema järgi sai nime uus koiliblikaliik Neopalpa donaldtrumpi, kuna selle putuka peas olev hele ala meenutab Trumpi lopsakaid heledaid juukseid.