Räppar Abraham esitleb Viljandi Lennukitehases uut albumit

Abraham on eesti räpimaastiku tuntumaid nimesid. Muusikavideoga loole „Miski on lilla“ kogu eesti teadvusesse tõusnud räppar on oma julgete riimidega saanud hulgaliselt nii fänne kui vihkajaid.

Järjekorras kolmandalt albumilt „Kaine mõistus“ ei leia me krõbedat roppust, küll aga teravaid ühiskonnakommentaare ja otseseid väljaütlemisi. Autori sõnul selgitab album välja, kuidas inimesed antud ajahetkel suhtuvad tuima aususesse. Kas seda tahetakse kuulda või on parem, kui millelegi olulisele enam tähelepanu ei pöörataks?

Praegusel ajal vaevavad inimesi üsna sarnased mõtted ja mured. Näiteks lood „Talupoeg“, „Ma ütlen neeger“, „Ei puhka“ on pühendatud just neile probleemidele, mida me saaksime kollektiivselt kaine mõistusega lähenedes, väga lihtsalt ja positiivse resultaadiga lahendada,“ selgitab Abraham.