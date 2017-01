Video: USA 1950. aastate vesterniseriaalis on kaudseid viiteid Donald Trumpile

«Trackdown» on USA vesternisari, mis jooksis televisioonis 1957 – 1959 ja selles on valelik tegelane Walter Trump, kes lubas ehitada maailma päästmiseks kaitsetara. Teda näeb selle seriaali 1958. aasta osas «End of the World».

USA 1950. aastate vesterniseriaali tegelane Walter Trump / Kuvatõmmis/Youtube

Ta müüb selle idee Texase Porteri elanikele, lootes et nad lähevad ta lõksu ja annavad talle raha.

Kui tõmmata paralleele Donald Trumpiga, siis täna presidendiks saav vabariiklane rääkis kogu oma valimiskampaania aja, et USA-Mehhiko piirile tuleb ehitada kaitsemüür, mis takistab mehhiklastel ja teistel ebaseaduslikult USAsse pääseda.

Donald Trump / Spencer Platt/AFP/Scanpix

Vesterniseriaali Trump ei tahtnud takistada siiski mitte mehhiklasi, vaid kaitsta USAd kosmosest tulla võiva ohu eest.

Sotsiaalmeedias kommenteerijate sõnul on seriaali Trump ja päriselu Trump oma kõneviisilt, sõnakasutuselt ja suhtumiselt sarnased.

«Tracktowni» Trump on hädas, kuna on palju neid, kes on tema vastu ja ka laimu levitavad. Ta ähvardab Texase korrakaitsja Hoby Gilmani kohtu alla anda või tappa.

Donald Trumpil on samuti oma vastastega probleeme, kuna paljudele ta seisukohad ei meeldi. Mitu naist süüdistavad Trumpi seksuaalses ahistamises ja üks neist andis ta kohtusse. Lisaks on tal kuulsuste seas vaenlasi, kelle arvates ei sobi «labase suuvärgiga ärimees» riiki juhtima.

Trumpi retoorikast on pidevalt läbi käinud, et ta suudab USA taas suureks teha, sellele viitab ka ta valimisloosung «Make America Great Again», kuid selleks vaja rakendada äärmuslikke meetmeid.

On üsna palju neid, kes peavad Trumpi lihtsalt suurte sõnade tegijaks, samas võib ta aga riigijuhtimisega hätta jääda. Seega saab mõnevõrra paralleele tõmmata vesternikurikaela Trumpiga, kes samuti ilusat juttu räägib.

Kui Trumpi jaoks on ta kadalipp hästi lõppenud, ta saab täna 45. USA presidendiks, siis seriaali Trump lõpetas halvasti, sest Texase korrakaitsja lasi ta maha.