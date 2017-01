Eksnaised Ivana Trump ja Marla Maples osalevad Trumpi presidenditseremoonial

Ivana Trumpil on Donald Trumpiga kolm last, Donald juunior, Ivanka ja Eric ning kaheksa lapselast, edastab Daily Mail.

Donald Trump ja Ivana Trump 1980. aastatel / SWERZEY/AFP/Scanpix

Marla Maples, kes väidetavalt lõhkus Ivana ja Donaldi abielu, on Trumpi teine naine ning ka neil on tütar Tiffany Trump.

Marla Maples / Paul Morigi/AFP/Scanpix

Trumpi kolmas naine on Sloveenia päritolu endine modell Melania Trump ja neil on kümneaastane poeg Barron.

67-aastane Ivana Trump ei varjanud meedia eest, et ta osaleb oma eksmehe presidendiks saamise tseremoonial ning ta oli üks esimesi, kes uskus, et Donaldist saab USA uus president.

Ivana Trump / Andrea Raso/Lapresse/Scanpix

«Ma hääletasin tema poolt, loomulikult võidab ta valimised. Ärimehena hakkab ta riiki juhtima kui suurkorporatsiooni, kuid samas on tal suured läbirääkimisoskused, mis tulevad kasuks,» lausus Trumpi eksnaine Ivana möödunud aasta sügisel.

Ivana Trumpi sõnul olevat juba president Ronald Reagan (võimul 1981- 1989) soovitanud Donald Trumpil juba 30 aastat tagasi poliitikasse minna ja presidendiks kandideerida.

Ivana oli 28-aastane Tšehhoslovakkiast pärit modell, kui ta Donald Trumpiga 1977. aastal abiellus. Pärast 1992. aastal toimunud lahutust oli ta jõukas naine, sest sai Trumpilt 20 miljonit dollarit ja osa kinnisvarast. Lisaks maksab Donald Trump talle aastas 350 000 dollarit elatisraha ja talle jäid alles kõik ta hinnalised ehted.

Marla Maples, kes oli Donald Trumpiga abielus 1993 – 1999, kirjutas sotsiaalmeedias, et tal on oma eksmehe edu üle hea meel ja ta osaleb mehele tähtsal sündmusel.

Donald Trumpi presidenditseremoonia toimub täna Washingtonis algusega keskpäeval kohaliku aja järgi ja sellel osaleb tuhandeid külalisi.