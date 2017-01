Pildid ja video: Hiinas leiti veehoidlast buda kuju

Kohalikud märkasid Hongmeni veehoidlas buda peanuppu paistmas juba möödunud aasta detsembris kui ehitustööde tõttu veetase kümme meetrit alanes, edastab Huffington Post.

Hiinas leiti veehoidlast buda kuju, mille vanus võib olla 600 aastat / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Kohale saabunud arheoloogid saatsid sukeldujad vee all olevat kuju uurima ja ilmnes, et see on ligi neli meetrit kõrge ja see on välja tahutud kaljust. Lisaks toodi pinnale objekte, mis viitavad, et tegemist on kunagise templiga, samuti oli kaljul viiteid templile.

Budakuju alusel on vana hiina keeles 30 sümboliga kirjutis, mis viitab kunagi seal asunud templile.

Veehoidla valmis 1958. aastal, selle lähedal asus sajandeid tagasi Xiaoshi linn ja arvatakse, et sealsed elanikud käisid buda juures palvetamas. Nimetatud buda kuju rajati kahe jõe vahelisele alale.

Jiangxi provintsi arheoloogiliste uuringute instituudi direktor Xu Changqing sõnas, et kuju oli alles tänu sellele, et ta on kaua aega vee all olnud.

Arheoloogide teatel töötatakse välja plaani, et see kuju ka edaspidi säiliks.