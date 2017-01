Võõras parandas Argentinast saadetud postkaardil vead

Kaart, millel on näha Buenos Airese kuulsat Plaza de la Republicat, saadeti Kanadas elavale Mirella Ziskole kauaaegse argentiinlasest sõbra poolt, edastab The Guardian.

Buenos Aires Plaza de la Republica / wikipedia.org

Naise sõnul saatis selle kaardi talle ta sõber ja kunagine kolleeg, kes on pärit Argentinast, kuid emigreerus vahepeal Kanadasse ning õppis alles siis inglise keelt kui võõrkeelt. Kaardi saatja on praegu 60. eluaastates.

Argentiinlase vigasesse kirjutisse tegi keegi punase pastapliiatsiga parandusi, nagu see oleks mõne õpilase kirjutis. Soovitus «Learn English» oli hüüumärgiga ja kahe joonega allakriipsutatud.

«Esmalt vihastas see mind, siis aga tundsin kaardi saatnule kaasa. Ta on hea sõber ja juba vanemas eas, miks pidi keegi tema vastu õel olema. Ma ei öelnud oma sõbrale, mida tema saadetud postkaardiga tehti,» teatas kanadalanna.

Zisko tütar, kes õpib ülikoolis, omakorda küsis, et kas 2017. aastal saab keegi nii inimvaenulik olla ja kes ta üldse selline on, et teiste inimeste ellu sekkub.

Zisko esitas rikutud kaardi pärast kaebuse Kanada Postile ja ta arvab, et vigadeparandust ei tehtud mitte hispaaniakeelses Argentinas, vaid ingliskeelses Kanadas.

Kanada Post teatas naisele, et sellised juhtumid, milles oletatavalt postitöötajad saadetistel vigu parandavad, on väga haruldased ja nad üritavad uurida, kes selle taga on ja miks ta seda tegi.