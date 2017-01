Video: Palju õnne! Stig Rästa lapsepõlveunistus täitus

Elu24 usutles Stigi filmi esikal

Stig, uskumatu, aga sinust on saanud filmitäht!

Jah, kuidagi juhuse tahtel sai tõesti. See on ikka nii, et kui midagi tahad väga proovida ja soovid, siis saab kah.

Oli see sinu unistus?

Mingil määral ikka. Väiksena sai kodus surnut mängitud iga nurga taga... Ja ikka nii, et ema peale ei astuks ja... Loomulikult oli unistus, et teha kaasa mingit ägedat projekti ja unistus täituski.

Oleks sa võinud uneski ette kujutada, et teed debüüdi Soome filmis?

Ei, seda ma küll ette ei kujutanud. Kummaline, et esimene filmiroll ja Soomes, tõesti... Eestis tehakse päris palju filme, aga keegi ei märka mind. No ega ma tegelikult ju ise ka sinna kaamera ette ei hüppa nii väga.

Eesti kinodesse jõudis Soome film «Kuues kord» kus roll ka meie armastatud muusikul Stig Rästal. Filmi režissöör Maarit Lalli.

Sinu filmi pääsemine oli tegelikult suur juhuste kokkusattumus. Filmi režissöör Maarit Lalli otsis tegelikult Youtube'ist Oscarite gala ülekannet, kuid sattus hoopis Eesti Laulu finaali, kus te Elinaga esitasite lugu «Goodbye to Yesterday». Lalli kirjeldab, et teda köitis sinu pilk, millega sa Elinat ühel hetkel vaatasid. See pilk jäi teda kummitama. Naine vaatas vist kahe nädala jooksul pea iga päev seda videolõiku uuesti, näitas oma lähedastele ja kaastöötajatele kuniks nood ütlesid, et kuule, kui see Stig sind nii väga erutab, siis võta ta oma filmi mängima. Täiesti uskumatu story, kas pole?

Tõepoolest, miski peab neid filmitegijaid ju mõjutama. Aga kui aus olla, siis seda saatuslikku silmavaadet õpetati mulle Eesti Laulu ajal ikka väga põhjalikult. Isegi näitleja Laine Mägi kutsuti kohale ja tuntud filmirežissöör Rene Vilbre jagas ka näpunäiteid. Seega see pilk polnudki nii väga spontaanne, nagu alguses võib tunduda. See oli harjutatud, sisse töötatud ja mul kästi seda teha ning ma tegingi nii hästi, kui suutsin.

Soome keel on sul ka uskumatult hea. Alguses arvasin isegi, et keegi soomlane luges filmis sinu tegelaskujule hääle peale.

Ei, see oli ikka minu hääl. Oma soome keele heale oskusele olen tänu võlgu soome televisioonile, mida lapsepõlves väga usinalt vaatasin.

Ja ühtlasi täitus ju ka sinu teine lapsepõlveunistus. Kohtusid filmi tegemise ajal oma lapsepõlve iidoli, soome koomiku Pirkka-Pekka Peteliusega?

Nagu juba mainisin, siis väiksena vaatasin palju Soome televisiooni ja eriti huumorisarja «Pulttibois». Mainisin režissöörile, et selle peaosatäitja Pirkka-Pekka Petelius oli väiksena üks mu lemmiknäitlejatest. Ühel päeval, kui läksin kostüümiproovi ja astusin tuppa, siis tuli Pirkka-Pekka Petelius mulle vastu ja ütles: «No tere!» Filmimeeskond oli kutsunud minu lemmiknäitleja kohale ja see oli tõesti äge üllatus! Pirkka-Pekkal oli selles filmis sama suur-väike roll kui minulgi.

