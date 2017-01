Video: Donald Trump nimetas end geeniuseks

USA meedia edastas, et Trumpi ametisse astumise sündmused käivitusid juba eile ning ta esines lõunasöögil Trump International hotellis, kus nimetas nii ennast kui oma administratsiooni liikmeid geeniusteks, kellel on väga kõrge IQ.

«Nii minul kui mu meeskonnal on võrreldes varasemate presidentide ja nende meeskondadega väga kõrge IQ,» teatas Trump oma kõnes.

Donald Trump / Chris Kleponis/SIPA/Chris Kleponis/SIPA/Scanpix

Ta lisas viitega talle kuuluvale hotellile, et ainult geenius suudab sellise hotelli ehitada.

Trumpile on enda ja oma lähikonna kiitmine omane ning tegelikult ei üllatanud ta nüüdse kiitmisega kedagi.

Juba varasemal ajal kirjutas ta vastavaid kommentaare Twitteris, millest üks pärineb 2013. aastast.

«Luuseritele ja vihkajatele, minu IQ on üks kõrgemaid ja te kõik teate seda. Kuid ärge tundke end sellest heidutatuna, see ei ole teie viga,» teatas Trump siis.

Trump ülistas eilsel sündmusel mitut oma lähikondlast, kaasa arvatud pereliikmeid.

Reporterid said Trumpi ametisse astumise eelsel sündmusel olla vaid Trumpi kõne alguses, siis juhatasid turvatöötajad nad välja.

Trumpi ametisse astumise tseremoonia leiab aset täna USA aja järgi keskpäeval Kapitooliumi juures ja see kantakse otse üle kogu maailmas. USA põhiseadus määrab, millal peab USA presidendi ametisse astumine toimuma.

Trumpi kriitikud, kelle hulka kuulub ka filantroobist ärimees George Soros, arvavad et uuest presidendist võib saada türann, kuna ta seisukohad ja arusaamad on äärmuslikud.

Trump ise arvab, et ta loosung «Make America Great Again» on asjakohane ja tema on õige juht muutma USA taas võimsaks, seda nii seest kui väljast.