Raadio 2 eetris alustab uus meelelahutuslik reedeõhtusaade

Saatejuhtide Mihkel Ulki ja Margus Kamlati eestvedamisel rullitakse lahti jutud, mis teevad meele lõbusaks ja juhivad mõtted eesootavatele puhkepäevadele. «Meie saate eesmärk on saata inimesed heatujuliselt nädalavahetusse ja vastavalt sellele oleme valinud ka oma saate teemad. Näiteks esimeses saates õpetame kuulajaid lantima. Kuna on reede õhtu, siis jagame juhiseid üksikhingedele, kuidas läheneda potentsiaalsele kaaslasele, et juba kahekesi eluteel edasi minna," heidab saatejuht Mihkel Ulk valgust verivärskele saatesarjale.

Kuna ERRi ülesanne on muuhulgas auditooriumi harimine, siis käivitub «Vabakavas» ka raadioülikooli rubriik. «Inimesed saavad vastused küsimustele, mis on neid kogu aeg piinanud. Need küsimused ei lase neil magada, ja nad ei tea, kust leida vastuseid. Appi tõttavad raadioülikooli õppejõud Ulk ja Kamlat. Kui nad ise vastust ei tea, leiavad nad eksperdi. Nii näiteks võibki uurida, mis on Marko Reikopi pintsaku suurus või miks on tarvis lilli kasta,» selgitab Margus Kamlat. «Nii saavad inimesed minna vaimselt küpsematena vastu eelseisvale nädalavahetusele. Teadmised juba mööda külge maha ei jookse.»

Igas saates on külas ka üks jutukas persoon, kes teeb nädalavahetusele mõnusa sissejuhatuse. «Avasaate külaline on DJ Urmas Vaino, kes räägib, kuidas tehti pidusid 1990. aastatel - ajal, mil DJ-d rääkisid pidudel veel mikrofoni ja soovilugusid telliti püstoliga TT,» räägib Mihkel Ulk.

«Vabakava» on Raadio 2 eetris alates tänasest igal reedel kell 16-18. Saadet juhivad Margus Kamlat ja Mihkel Ulk.