Eesti kinodesse jõudis Soome film «Kuues kord», kus on roll ka meie armastatud muusikul Stig Rästal

Stig Rästa mängib filmis Eestist pärit kinnisvaramaaklerit.

Stigi sõnul võtiis filmi režissöör Maarit Lalli temaga ühendust ja küsis, kas ta oleks huvitatud ühes Soomes tehtavast filmist. Pärast natukest arutelu oli muusik nõus proovima ja üsna kiiresti sai ka sai selgeks, et Stig sobib sellesse rolli nagu valatult. Filmis «Kuues kord» kõlab mitu korda ka Stig Rästa ja Elina Borni hittlugu «Goodbye to Yesterday».

Stigi sõnul oli ta režissöörile silma jäänud just Eurovisiooni lavalt ning seetõttu oli ka loogiline, et filmiski kõlas hittlugu «Goodbye to Yesterday».

Stig tunnistab, et oli filmirolli vastu võttes siiski ka pisut murelik, kuna pole näitlemisega varem tegelenud. «Pabistasin soome keele oskuse pärast, aga lõpuks nautisin kogu protsessi täiega ja kõik sujus hästi,» tunnistab muusik.

Filmis sai pisikese rolli ka Stigi elukaaslane Karina Vesman. Nimelt õppis Stigi karakter filmis tantsima pulmavalssi oma kallimaga.

Seoses filmiga täitus Stigil ka suur lapsepõlveunistus - ta kohtus oma lemmiknäitleja Pirkka-Pekka Peteliusega, kellel oli ka filmis väike kõrvalosa.

«Väiksena vaatasin palju Soome televisiooni ja eriti huumorisarja «Pulttibois». Mainisin režissöörile, et selle peaosatäitja Pirkka-Pekka Petelius oli väiksena üks mu lemmiknäitlejatest. Ühel päeval, kui läksin kostüümiproovi ja astusin tuppa, siis tuli Pirkka-Pekka Petelius mulle vastu ja ütles: «No tere!»», räägib Rästa. «Filmimeeskond oli kutsunud minu lemmiknäitleja kohale ja see oli äge!»

Tragikomöödia «Kuues kord» räägib seksisõltlasest naisest, kes teab, kuidas «jah» öelda ja mehest, kes ei tea, kuidas «ei» öelda.

Neljapäeva õhtul toimus Artis Solarises ka filmi meeleolukas esmaesitlus.

