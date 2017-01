Galerii: Destruction, Nervosa ja Gonereas Klubis Tapper

Neljapäeval, 19. jaanuaril esines Tallinna rokiklubis Tapper Saksamaa thrashineliku bänd Destruction. Bänd külastas Tallinnat «European Under Attack» tuuri raames. Arvestades, et Destruction tähistab sel tuuril oma 35. sünnipäeva on suur rõõm, et nad lõpuks ka Eestisse jõudsid.