Hollandi DJ Sinfol ei lakka tantsuplatsil üllatamast!

«Miks Sinfol,» küsib DJ Kinnu ja vastab ise: «DJ kõige olulisem ülesanne on inimesi tantsusaalis üllatada ning hoida neid kinni iga tõusu ja langusega nõnda, et kellegil ei hakka igav. Seda pole võimalik teha 25 looga mis meenutavad kõik üksteist. Ma nimetan seda «tapeediks» ning peale teist paani me juba kõik teame millised kõik järgnevad on. Eriliste ja huvitavate lugude jaoks peab aga läbi töötama väga suure hulga muusikat ning üks kord nõnda tehes leidsin ma Sinfol'i loo, milleks oli «Process of the thaw», mõnusa gruuvi ja hüpnootilise käiguga geniaalne lugu mis paneb ka kõige väsinumad jalad vastu hommikut saalis tatsuma ning puldi juurde tekib järjekord neist kes soovivad loo nimest ja esitajast pilti teha. Sealt edasi hakkasin ma Sinfolil silma peal hoidma ning avastasin, et see mees on enda loomingus samade põhimõtetega».

DJ Sinfol ehk Jeoroen van dem Dungen / Ööklubi 9/11

«Mehel jätkub kulda pea igasse techno valdkonda, minimalistlikum ja vokaalne «Crystaline». Ehe eklektiline tehnobiit «Unstable», korralik bänger «Realization» ja hüpnootiline «The Fields» asuvad lausa ühe ja sama EP peal. Sarnaselt on tal oma sound ka esinemistel ning võib kindlalt väita, et need on kõike muud kui igavad, korralik underground ma ütlen. Tulge teda kuulama kui ei usu,» teatas DJ Kinnu.

Sinfoli värskendavat suhtumist elektroonilisse muusikasse toetab tema enda label Anagram, mis on alates 2014. aastast olnud asjakohalistele artistidele kõrgelt hinnatud muusika allikaks. Sinfoli omaloomingut iseloomustavad unikaalsed meeleolud, mille sulatavad kokku energeetiliste tantsupõrandale suunatud tekstuuridega, luues põnevust ja kasutades ära spetsiifilisi inim-emotsioonide kilde, mille lõpptulemusena sünnib peenelt meisterdatud ja kaasahaarav heliline kogemus.

Sinfol kui DJ on osutunud sama intrigeerivaks kui on tema produktsioonid. Alates 2013. aastast on mees hinnatud Reaktor Eventsi resident DJ, mille käigus on ta välja arendanud oma nägemuse ja intuitiivse muusikavaliku. Üritades pidevalt lahti raputada kitsastest raamistikest, on tema stiili ühendatud klassikaline masinate funk tänapäeva võtmes, ere valgus ja sügavamad tumedad helid. Kasvava tunnustuse tulemusena on Sinfol kiirelt tõusnud rahvusvahelisel techno maastikul ja mängib kõikjal üle Euroopa. See kõik on toimunud vaid paari aasta jooksul, seega pole kahtlust, et Sinfoli saund levib peagi üle kogu maailma.