Kas tunned ära, milline kodumaine staar on 40 aastat vanal pildil?

See vahva ja rõõmus plikatirts, kes 40 aastat tagasi tehtud fotol poseerib, on tegus kaunitar Beatrice, kes tähtsa päeva puhul tagasivaate postitas! Paistab, et diiva oli ilus juba lapsena!

Beatrice Fenice on endine modell, kes veab omanimelist modelliagentuuri ja kodurestorani ning champagne lounge'i Mull. Naine paistab üritustel alati silma ka omanäolise ja julge stiili poolest!

Head tähistamist!

A photo posted by Beatrice Fenice (@beatricefenice) on Jan 19, 2017 at 12:05am PST