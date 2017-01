Mida sõi jäämees Ötzi enne surma?

Teadlaste sõnul sõi 1991. aastal matkajate poolt Ötztali Alpidest leitud mees enne surma kuivatatud liha, mis arvatavalt oli ta kotiga kaasas, edastab The Local.

Jäämees Ötzi muumia / Handout/Reuters/Scanpix

Ötzi uurimine näitas, et ta suri kevadisel ajal umbes 40 – 50-aastasena, saades noolest vigastada. Ühe teooria kohaselt sattus ta konflikti, sai noolega pihta ja põgenes Alpidesse, kus ta kurnatuse ja verejooksu tõttu suri.

Itaalia muumiauurijatel õnnestus analüüsida mehe makku jäänud seedimata toidujäänuseid, mis näitasid, et ta sõi kuivatatud, mitte grillitud ega keedetud liha. Kui liha oleks olnud keedetud, ei oleks sellest praktiliselt midagi järgi jäänud, kuid kuivatatud liha lagunemine on aeglasem.

Jäämees Ötzi muumia / Andrea Solero/AFP/Scanpix

Teadlasi üllatas, et Ötzil ei olnud mägedes kaasas korralikku jahivibu, kuid nad oletavad, et kuivatatud liha võis ta kodust kaasa võtta. Toorest liha ta ei saanud võtta, sest see oleks kiiresti riknenud.

Jäämehe mao uurimine paljastas veel, et ta ei toitunud piimatoodetest, kaasa arvatud juustust, vaid ta põhiline söök oli liha.

«See on loogiline, et ta viimane söömaaeg enne surma koosnes kuivatatud lihast, mis oli omamoodi kiviaja peekon Tegemist oli metsloomalihaga,» teatasid uurijad.

Ötzi liikus Lõuna-Irooli Alpides, järelikult pidi ta kodukoht kuskil seal lähedal olema, kuid miks mees mägedesse põgenes, on seni selge vastuseta.

Välja on pakutud, et ta heideti kogukonnast välja, põgenes kättemaksu eest või veel mingi kolmas variant. Mehel oli varasemast mitmeid vigastusi ja ta oli põdenud raskeid haigusi, seda näitavad ta luud ja nahk.

Hollandi kunstnikud Alfons and Adrie Kennis tegid kuus aastat tagasi Ötzist elusuuruse kuju, mis näitas, milline ta välja näha võis.

Ötzit uurinud teadlaste arvates keegi mehe vaenlastest tappis ta, sest talle oli nool kehasse lastud, mille tõttu ta verest tühjaks jooksis.