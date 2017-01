Video: Trump maksis kinni kahe naise õhtusöögiarve, mis oli 1000 dollarit

Üks neist naistest oli Floridast pärit Jenna Setticasi, kes saabus Washingtoni, et oma silmaga näha Trumpi ametisse astumist, edastab Daily Mail.

Setticasi ja ta Washingtonis elav sõbranna Michele Rosser-Seiz teatasid sotsiaalmeedias, et Trump tegi Ameerika jälle võimsaks, makstes nende õhtusöögi arve kinni ning lisaks suudles Trump Rosser-Seizi põsele ja tegi temaga selfie.

Setticasi sõnul ei osanud ta oodata, et võib pealinnas olles ise Trumpiga kohtuda, kuid ta rõõm oli seda suurem, et see juhtus.

Donald Trump / © Lucas Jackson / Reuters/REUTERS/Scanpix

Naised koos oma pereliikmetega einestasid eile õhtul Trump International hotellis, kui sinna tuli ootamatult Trump, kes tervitas seal olnuid ja küsis, kuidas neil läheb, kuid Setticasi ja Rosser-Seiz said erikohtlemise osaliseks.

Trump vesteles naistega, kes osutusid tema teotajateks ja nende üllatuseks maksis nende arve kinni.

Sotsiaalmeediasse ilmus eile pärast Trumpi viisiti hotelli teade, et ta viibis seal umbes 30 minutit, saabudes kell 21.35 kohaliku aja järgi, kuid ei ole teada, miks ta hotelli läks. Meediasse jõudnud piltidelt aga paljastus, et sel ajal einestasid seal mitmed kuulsused, kes juba alustasid Trumpi ametisse pühitsemise tähistamist.