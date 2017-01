George ja Amal Clooney ootavad kaksikuid?

Kui mõni aeg tagasi ilmus George Clooney kaunis kaasa Amal seltskonda lohvakamas kleidis, lahvatasid meedias spekulatsioonid paari lapseootusest. Nüüd väidetakse lausa, et staarid ootavad siia ilma kaksikuid.

Väljaanne In Touch teatas, et Amal Clooney on jäänud kaksikute ootele ning siia maailma on teel poiss ja tüdruk.

«Omal ootab kaksikuid: poissi ja tüdrukut,» kostis advokaadile lähedalolev allikas. «Kui George ja Amal said teada, et tulemas on kaksikud, olid nad üllatunud, aga ka natukene hirmunud, sest mõlemad on öelnud, et ühest lapsest piisab. Siiski tegid uudised poisist ja tüdrukust neid mõlemaid väga õnnelikuks. Nad tunnevad nagu see oleks pere peavõit.»

George ja Amal Clooney Cannes´is punasel vaibal / Scanpix

Isegi George, kes varem väitis, et ta ei soovi lapsi, on nüüd õhinal ja ootab pisiperet väga. Staar pidi Amali eest hästi hoolitsema, kõhukesega juttu puhuma ning nalja saama nimede peale mõeldes.

Paar hakkas proovima last saama juba eelmise aasta suvest ning neil oli vaja ka arstide abi, mis osutus lõpuks edukaks.