Video! Purjus taksojuht tegi joobes sõpradele lõbusõitu

Täna hommikul laekus valvsa linnakodaniku poolt politseile teade, et Laagna teel on liikumas kahtlase sõidustiiliga sõiduauto, mis on takso tunnusmärkidega. Politsei pidas sõiduki kinni Liivalaia tänaval, kus kontrollimise käigus selgus, et autot juhtinud isik oli tarvitanud alkoholi.

Autos olid ka kaasreisijad, kes politsei andmetel ei olnud taksojuhi kliendid, vaid hoopis sõbrad. Sarnaselt juhile olid ka sõbrad joobetunnustega.

Sõidukijuhi joobeks tuvastati rohkem, kui 1,5 promilli, mis on kvalifitseeritav kui kriminaalkuritegu. 23-aastane juht toimetati jaoskonda kainenema.

