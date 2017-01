Nancy Himma endise kodu uus omanik on skeemitaja Rainer Nisu?

«Pealtnägijas» võttis sõna ka Rainer Nisu endine elukaaslane Diana, kes on ka varem oma kogemusest perevägivallast saates rääkinud. Samas saates rääkis muuseas ka oma perevägivalla juhtumist seltskonnastaar Triin Tulev.

Videost, kus lauljatar Nancy oma kodust väidetavate võlgade tõttu politseinike poolt välja lohistatakse, on näha ka Rainer Nisu, kes salvestab mobiiliga, kuidas kangidega mehed maja akna puruks löövad ja tuppa tungivad.

«Pealtnägija» palus kommentaari ka Nancylt, kes ei nõustunud kaamerate ette tulema, kuid nõustus ütlema paar sõna telefoni teel. Naise sõnul oli tegu ülekohtuga ning ta imestas siiralt, miks polnud abi eesti politseist. Viimase üle käivad preaegu vaidlused ja on algatatud kohtuasi.

Ärimees Rainer Nisu (vasakul) lõhub Tere Paide tootmishoone ust

«Pealtnägija» uuris, kes on see kurikuulus ärimees Rainer Nisu

Selgus, et Nancy kodunt väljatõstjate üheks liikmeks oli ka korduvalt karistatud ja kohtutäiturite poolt elatisvõla mittetasumise eest tagaotsitud Rainer Nisu.

Rainer Nisu esines aastaid töötuna. Tema elatusallikaks oli väidetavalt 170 eurone abiraha. Samal ajal tegutses mees aga internetioksjonitel ja enampakkumistel, kuhu oli kohtutäiturite poolt üles pandud võlgaste vara.

2016. aastal müüdi võlgade katteks ka poplauljatar Nancy maja. Maja ostis justkui Heindo Kunder, kuid Nancy sõnul on tegu siiski Nisu variisikuga.

«Kui Heindo julges üksi tulla, siis teda alati instrueeriti pärast. Kõneviisist ja sellest, mida ta rääkis, saime aru, et tegu on Raineriga, kes teiselpool toru annab instruktrioone, kuidas käituda. See oli selge, et tema on dominantsem kuju seal,» rääkis Nancy «Pealtnägijale»..

«Asja peaks mõistlikult ajama, mitte 90ndate stiilis kurika ja kirvega. Ja siis ta väitis, et lõppkokkuvõttes võidab see, kellel on rohkem raha,» lisas lauljatar.

Rainer Nisu järjekordses aktsioonis

Nisu väitis aga reporterile, et sattus maja juurde, kuna elab seal lähedal ning sõber kutsus teda appi.

«Kui inimene palub, miks ma ei peaks vastu tulema. Ongi see, et oled hea ja ükski heategu ei jää karistamata.»

