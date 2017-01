Tallinn Music Week avas festivali hooaja uue kujunduse ja kodulehega

TMW 2017 kujunduse lähteülesanne oli visualiseerida võimalikult tabavalt ja kujundlikult tänavuse festivali kandvad teemad – jätkusuutlik areng ning sellega seotud valdkonnad keskkonnasäästlikkusest linnaarenguni ja kogukondade ühendamisest võrdõiguslikkuse edendamiseni.

Portaalide sümbolil põhineva kujunduse autoriks on disainer Mariana Hint-Rääk, kelle portfoolio sisaldab nii sisaldab nii terviklikke visuaalseid identiteete kui erinevaid projekte raamatukujundusest rahvusvaheliselt auhinnatud väikemaja KODA disainini.

Mariana sõnul sai TMW visuaali sünnilugu alguse liikumisest festivali erinevate tasandite ja kihtide vahel: „Põhielemendiks on portaalide kujund, mis tähistab liikumist festivali erksast fassaadist sügavamale. Festivali külastaja jaoks on TMW pealiskihiks tiheda ja ajaviitelise programmi – muusikast disaini ja toiduelamusteni – nautimine, mille taga on aga sügavam mõte ja mõju.

Kõik need kirevad programmitükid koondavad ja edastavad ühtaegu nii mitmetahulist ja erinevaile väljendusviisidele avatud meelelahutust kui iseendale ausalt silma vaatavat ühiskondlike protsesside põhjuslikku analüüsi.“

Kujundust kandvate portaalide taga avaneva illustratsioonikihi lõi graafiline disainer ja tänavakunstnik Viktor Gurov.

Festivali veebi ja muude kanalite valdavalt teksti- ja fotopõhisest teabest eristumiseks ning särava pealispinna all peituva mitmekihilisuse ja pungiliku „tee-seda-ise“ eetika rõhutamiseks rakendas Gurov illustratsiooni loomisel abstraktsema tunnetusega keelt, kasutades töövahenditeks erinevaid käepäraseid objekte nagu lusikas, rohuliblepintsel, paberinuga, nõudepesukäsn, tuletikk ning tahvlimarker.

Festivalile linnaruumis tuntava näo andmiseks jätkab ka uus tunnuskujundus juba traditsiooniks saanud kahevärvi-kombinatsiooni. Põhitoonideks on ergas roosa-punane ning selle intensiivsust tasakaalustav, vahendav ja siduv hall.

Koos uue kujundusega võttis TMW kasutusele uue ametliku kirjatüübi GT Eesti.

Rahvusvahelise tähedisainerite rühmituse Grilli Type poolt disainer Reto Moseri juhtimisel loodud kirjatüüp on tuletatud muuhulgas nii külma sõja aegsest graafilisest fenomenist „Zhurnalnaya Roublennaya“ kui Nõukogude Eesti lasteraamatute tüpograafiast, olles samas festivalile omaselt moodne ja dünaamiline. Festivali veebi ja muude infokanalite mitmekeelset sisu arvesse võttes on kirjatüübi valikus esindatud nii ladina tähestik kui kirillitsa.

TMW uus veebileht sündis disainibüroos Velvet.

Peamiseks lähteülesandeks oli kujundada veebist asjalik abimees nii sündmusterohke linnafestivali külastajaile kui sellel osalevatele delegaatidele ja artistidele, võimaldades hõlpsat navigeerimist nii festivali programmiosade, esinejate tutvustuste ja veebipoe vahel. Veeb järgib visuaali üldist loogikat, koosnedes eri kihtidest ja portaalidest, mis võimaldavad piiluda sügavamale pinna alla. TMW 2017 programm ja oma festivalikava koostamise võimalus avalikustatakse veebis 2.veebruaril.

Põhjamaade suurim uue muusika ja linnakultuuri festival TMW toimub tänavu 27.märtsist 2.aprillini.

Lisaks õhtustele kontsertidele pealinna klubides ja konverentsile toimuvad festivali raames tasuta „Linnalava“ kontserdid, vestlussari „TMW jutud” ning restoranifestival „TMW maitsed”. Festivali kava sisaldab ka Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse kureeritud kunstiprogrammi, Põhjamaade ja Baltikumi disaini tutvustavat Disainiturgu ning linnaruumi hõlmavat heli- ja arhitektoonika projekti. TMW 2017 esitleja on Nordea pank, partnerid Telia ja Spotify, Kultuuriministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Meedia ja Nordic Hotel Forum.