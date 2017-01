Video ja pildid! Pagarisaatest lahkus ootamatult lausa kaks osalejat

«Eesti parima pagari» kuues episood inspireeris kõiki magusasõpru peolauda katma, sest kavas oli pidusai. Tervislikud, magusad ja rikkalikud täidised panid iga saiasõbra suu vett jooksma. Saates ainsa meesterahvana toimetav Ain hakkab aga naistele jalgu jääma ja viimased ei mõista, miks mees veel saates on. Pinged kasvavad, sest väikenegi libastumine võib tähendada saatest lahkumist.

Elene ebaõnn martsipaniga toob palju pisaraid kaasa ja pagar tunneb, et tema tund on tulnud. Ülemäära hästi ei lähe ka Epp-Leenul, kelle Kadrioru luik ehk kohupiimatasku on jämeda kaelaga ülisuur elukas, kes pigem meenutab viikingilaeva pagari enda arvates. Saatest tuleb sel korral lahkuda lausa kahel kodupagaril - Elene ja Epp-Leen. Teistel pinnuks silmas Ain pälvib žüriilt kiidusõnu. Päeva parima tiitli saab endale sel korral Terhi.

«Eesti parim pagar» tiitli nimel on saatesse jäänud võistlema veel viis osalejat: Ain, Irma, Anneli, Liilia ja Terhi. Kellest saab parim pagar aastal 2017?