Aropi aka Suur Papa uue singli esmaesitlus toimub Prive`s

Viimased uudised nime vahetanud räppari kohta olid, et on võtnud uue suuna kirjutamaks inglise keeles oma lugusid. Mis täpsemalt hakkab aga laval toimuma, teab ainult Arop ise, seega tasub tulla kohale ja oma silmaga see korralik mürgel üle vaadata!

Linna legendaarseima urban-peo Kriim raames hakkab klubis Privé olema iga neljas laupäev eriüritusena Kriim Goes Live! Idee ja soov on igakuiselt kaasata live esineja ja sellega toetada kohalikku hip-hop loomingut, ning nende ponnistusi Eesti muusikamaastikul. Veebruari kuu neljas laupäev on juba kinnitatud ja see on Beebilõusta päralt!