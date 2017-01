Edetabel: eestlased kuulasid mullu kõige rohkem Reketit

Deezerit esindava Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul oli 2016. aasta Eesti muusikale väga hea, sest pooled aasta TOP 10 kuulatuimad plaadid olid kohalikud. «Reketi võit oli väike üllatus, samuti ka teine kohalik räpipunt 5Miinust, kelle ülipopulaarseks saanud albumi nimi «Korralik saavutus – aasta plaat» osutus peaaegu prohvetlikuks,» rääkis Aron.

5Miinust ja Jüri Pootsmann/ Jelena Rudi

«Suures plaanis on eestlaste maitse üllatavalt stabiilne. Nii Ed Sheeran, Ariana Grande kui Justin Bieber on enimkuulatud plaatide esikümnes olnud juba paar aastat,» ütles Aron.

Katrin Aroni sõnul näitab kuulamisstatistika, et keskmine Deezeri voogedastuskeskkonna kasutaja Eestis kuulas 24 laulu päevas ning nelikümmend tundi muusikat kuus, mis on maailma keskmisest tublisti enam.

Eestlaste enimkuulatud muusikaalbumid 2016. aastal:

Reket – Tuule tee

Tanel Padar & the Sun & Sõbrad – Veidi valjem kui vaikus III

Justin Bieber – Purpose

Karl-Erik Taukar – Vääramatu jõud

Twenty One Pilots – Blurryface

5MIINUST – Korralik Saavutus - aasta plaat

Ariana Grande – Dangerous Woman

Imagine Dragons – Night Visions

Ed Sheeran – X

Tanel Padar & The Sun Peterburis / Viktor Burkivski

Maailma enimkuulatud muusikaalbumid 2016. aastal:

Drake – Views

Justin Bieber – Purpose

Ed Sheeran – X

Ariana Grande – Dangerous Woman

Twenty One Pilots – Blurryface

Rihanna – ANTI

Adele – 21

Coldplay – A Head Full of Dreams

Maluma – Pretty Boy, Dirty Boy

Eminem – Curtain Call

Ed Sheeran ja Ruby Rose/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Deezer on 40 miljoni muusikapalaga maailma suurim veebipõhine muusikateenus, millel on 16 miljonit aktiivset kasutajat 186 riigis. Deezeril on Eestis ligi 50 000 registreeritud kasutajat.