Fotod ja videod! Kitarrivirtuoos Tommy Emmanuel toob Eestisse võimsa akustilise kitarrimuusika show

Mehele on ohtralt tunnustust jaganud nii tuntud Briti kitarrist, laulja ja laulude autor Eric Clapton kui ka teised tuntud kitarrimuusikaga lummajad, nagu Chet Atkins, John Denver, George Martin, Larry Carlton, Robben Ford, kellega ta on koos mänginud.

Koos oma venna Philiga esines ta laivis 2000. aasta Sydney olümpiamängude lõputseremoonial, mida väidetaval jälgis 2,8 miljardit inimest. Ajakiri Guitar Player Magazine on talle kahel korral andnud tiitli "Best Acoustic Guitarist".

Tommy Emmanueli kohta on räägitud, et kuigi ta annab arvukalt kontserte, on iga uus esinemine varasematest erinev, ta suudab alati üllatada, sest tema kontsertidega käib kaasas ka vapustav show. Kitarrist esitab nii omaloodud kui ka klassikute lugusid ja neist saab osa 11. aprillil Nordea Kontserdimajas toimuval võimsal esinemisel.

Tommy Emmanueli maailmaturnee on juba alanud, praegu esineb ta Suurbritannias, seejärel Hollandis ja Saksamaal, edasi USA-s, Ida-Euroopas, Venemaal ja Balti riikides. Pärast Tallinna ja Riia kontserte aprillis jätkub tema turnee taas Ameerika Ühendriikides.

Piletid on Piletilevis juba saadaval ja nüüd on õige aeg neid osta, sest Tommy Emmanueli kontserdi taas Tallinnasse jõudmine võib aastaid aega võtta.