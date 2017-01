Video: Prantsuse Polüneesiasse rajatakse maailma esimene ujuvlinn

Prantsuse Polüneesia valitsus on astumas reaalseid samme, et saared teisel kujul püsima jääks ehk sinna plaanitakse rajada ujuvlinn, edastab BBC.

Esimene selline linn peaks kerkima 170 000 elanikuga Tahiti saare juurde.

Prantsuse Polüneesiasse rajatakse maailma esimene ujuvlinn / Kuvatõmmis/Youtube

USA San Francisco Seasteading Institute on uurinud juba aastaid, kuhu ja kuidas tuleks ujuvlinnu rajada, sest suure tõenäosusega on maailmas mitmeid paiku, mis veetaseme tõustu tõttu vee alla jäävad. Arvesse tuleb võtta kõiki aspekte, mida ka tavaliste maa peale rajatavate linnade puhul, kaasa arvatud infrastruktuuri.

Prantsuse Polüneesia võimud loodavad sel aastal teha seadusemuudatuse, mis võimaldab ujuvlinna rajada ja kui kõik hästi läheb, siis alustatakse ehitamisega 2018. aastal.

Prantsuse Polüneesiasse rajatakse maailma esimene ujuvlinn / Kuvatõmmis/Youtube

Seasteading Institute on juba mõnda aega otsinud kohta, kuhu esimene ujuvlinn rajada ja nad leidsid, et Prantsuse Polüneesia korallrifid on sobivad.

Prantsuse Polüneesiasse rajatakse maailma esimene ujuvlinn / Kuvatõmmis/Youtube

«Paik peaks asuma sooja kliimaga alal. Põhimõtteliselt saaks sellise linna rajada ka avamerele, kuid see nõuab liiga palju ressursse ja seega ei ole majanduslikult mõeldav,» teatas instituudi juht Randolf Hencken.

Maailma esimesse ujuvlinna projekti on kaasatud ka Hollandi DeltaSync firma, mis on rajanud Rotterdami sadama terminali ujuvosa.

Seasteading Institute teatel on Prantsuse Polyneesia linnaehitus pilootprojekt, mille edu korral plaanitakse samasuguseid linnu rajada ka teistes paikades, kus maailmameri saari ja rannaalal neelab. Henckeni arvates võib tulevikus sellised ujuvlinnad ehitada näiteks USAsse Floridasse ja Bangladeshi.

Ujuvlinnade projektiga seotute arvates aitavad need linnad muuta inimeste mõtlemist, kes peavad maailmamerd suureks «prügikastiks» ja «superkiirteeks».

Kriitikute arvates näevad tulevikulinnad välja nagu vee peal olevad Petri tassid, sest tegemist on ikkagi katse-eskistuse meetodil rajatavate linnadega.

Prantsuse Polüneesias on 35 saart ja 83 atolli kogupindalaga 4167 ruutkilomeetrit, kuid koos majandusvetega on pindala aga koguni 5 030 000 ruutkilomeetrit. Rahva arv ulatub üle 260 000.