Fashionistad, astuge kõrvale! See 63-aastane moeblogija lükkab ümber kõik stereotüübid

Ülikooli professor ja sotsiaaltöötaja Lyn Slater pani oma blogi nimeks Accidental Icon, olles saanud inspiratsiooni paparatsolt, kes arvas New Yorgis, et ta on kuulus.

Slater kohtas kaks aastat tagasi moeshowd väisates oma sõpra, olles riietatud oma tavalisse stiili, kui «korraga olin ma ümbritsetud pildistatavatest moefotograafidest, kes arvasid, et ma olen mingisugune moega seotud inimene,» kostis ta väljaandele HuffPost. «See oli kõik juhuslik.»

Blogi, mis naine alustas, on aga igati tahtlik ja totaalselt inspireeriv.

