Looduskaitsjad: hundid liiguvad Pariisile aina lähemale

Pariisi lähedal on märgatud vähemalt kolme hunti, kuid neid võib olla rohkem, edastab The Thelegraph.

Möödunud aasta detsembris leiti Pariisi lähedasest Rambouillet’ metsast kahe hirve surnukehad, kelle kaelal oli huntide hammustuste jälgi ja kelle isikond oli välja rebiitud ja ära söödud.

Looduskaitseorganisatsiooni Alliance avec les loups (Koos huntidega) esindaja Manoël Atmani sõnul olid need hirved tüüpilised huntide saagid.

Lisaks on Pariisi lähedalt leitud palju hundijälgi ja väljaheiteid, mis samuti viitavad huntide kohalolekule. Pariisist edelasse jäävas Rambouillet’ metsas on hundid elanud vähemalt üks aasta.

Atman lisas, et vähemalt ühte hunti on nähtud ka Pariisist lõunasse jäävas Essonne’is ja seda infot kinnitas hundivaatlusgrupp Observatoire du loup.

Hunt / Valery Matytsin/Valery Matytsin/TASS/Scanpix

Prantsuse riiklik jahi- ja loodusamet (L'Office national de la chasse et de la faune sauvage - ONCFS) teatas, et hundikarjad liiguvad kogu Prantsusmaa metsaaladel, kuid samas neil puudub ülevaade, kui palju hunte Pariisi läheduses olla võib ning neid ei pruugi seal üldse olla.

«ONCFS valetab, sest hundid jätavad endast tapetud loomade näol alati märgi maha. Hundid tapavad ka koduloomi ja riik peab farmeritele siis kahju tasuma,» sõnas Atman.

Prantsusmaal ei olnud jahipidamise tõttu 1930. aastateks enam ühtegi hunti, kuid 1992. aastal saabus sinna üle Itaalia piiri hundipaar, kes sai järglasi. Alates sellest on Prantsusmaal huntide arv plahvatuslikult kasvanud ning nüüdseks on hundid asunud elama isegi Pariisi äärealadele.

Observatoire du Loup ja Alliance jälgivad Prantsusmaal huntide liikumist ja kaardistavad selle.

Hunt / Handout/Reuters/Scanpix

Kuigi looma- ja looduskaitsjad on huntide Prantsusmaale tagasitulemise üle rõõmsad, näevad nad neis ka ohtu, kui arvukus liiga suureks kasvab. Farmeritele on hundid alati peavalu valmistanud, kuna koduloomad on nende saak. Prantsuse farmerid kaotasid 2016. aastal huntide tõttu 9000 lammast.

Lisaks Prantsusmaale on hundiprobleem veel mitmes riigis, kaasa arvatud Rootsis. Endise suusakuulsuse Thomas Wassbergi arvates on seal huntide arv plahvatuslikult kasvanud ning kaugel ei ole aeg, mil hundid mõne väikelapse saagina kaasa viivad.