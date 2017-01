Superstaarisaate finaalist burksiputkasse?

Aga mitte kauaks. Juba sel reedel võib teda näha Tallinnas, legendaarses burksiputkas "Räägu pesa", kes tähistab oma 17ndat sünnipäeva ja on esinema kutsunud just Taavi Petersoni.

ELU24 LIVE/ Anu saagimil käis külas Taavi Peterson 17.märtsil, 2016

Paljud superstaarisaates säranud tähed on areenilt kadunud, muuhulgas just need, keda Rannap omal ajal hindas, tuurilgi nendega käis - lisaks Petersonile ka Kristjan Kannukene ja Birgit Varjun.

Superstaarisaates kõrgetele kohtadele platseerunud lauljad on täna naasnud ilmselt oma vanade elude juurde. Näiteks Birgit Varjun elab Tartus pereelu, läinud aasta lõpus sai tema poeg juba 13-aastaseks.