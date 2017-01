Sulle meeldib Eesti disain? See töökoht on sinu jaoks!

Seega, kui sulle meeldib Eesti disain, Tanel Veenre massidesse imbunud looming, müügitöö ja põnevad väljakutsed, saada oma CV Tanelile.

Kuulutuses on kirjas, et müügijuht peab olema ambitsioonikas ja valmis vallutama üha kõrgemaid tippe. Olgu öeldud, et tipud on tõesti kõrged, teda esindavad muuhulgas galeriid Ameerika Ühendriikides, Rootsis, Türgis, Lätis, Hollandis, Portugalis ja Tais. Mees kuulub ka rahvusvahelise ehtekunsti organisatsiooni Art Jewelry Forum juhatusse.

Tanel töötab hetkel vabakutselise ehtekunstikuna, varasemalt on töötanud nii moefotograafi, kirjutaja ja toimetajana, alates 2012. aastast töötab professorina Eesti Kunstiakadeemias. Andnud loenguid ja pidanud töötube nii Soomes kui Iisraelis, Mehhikos kui Tšiilis, Rootsis kui Norras, isegi Taiwanis.