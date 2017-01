Kriss Soonik edust staaride seas: see on tore patsutus õlale ja see ütleb, et sa teed midagi õigesti

«Muidugi on mul ülihea meel, et selline inimene kandis seda seelikut. See on ekstra Tallinn Fashion Weeki raames toimunud moeshow jaoks tehtud ese, mis liikus edasi Londoni pressiagentuuri ja sealt tuli Mel C stilist, kes valis asju ühe Prantsuse ajakirja fotosessiooni jaoks,» seletas Kriss, et seelikul oli väga töine teekond. «Kõik professionaalid leiavad meid niimoodi üles.»

Kriss rõhutas, et ta ei loo rõivaid selleks, et neid kuulsuste seljas näha.

«Eelkõige on see minu kui disaineri egole pai. Disainereid on kohutavalt palju ja kõik üritavad läbimurret saavutada. Kui sa neile kuidagi silma jääd, siis see tähendab, et vähemalt sa oled midagigi õigesti teinud. See on tore asi teekonna juures, mis on täis üles-alla minekuid. See on tore patsutus õlale ja see ütleb, et sa teed midagi õiges suunas,» ütles disainer.

«Ma ütlen samas ausalt, et see ei ole päris see, kuidas ma töötan või millest ma unistan. Mulle meeldib see, kui ükskõik milline naine meie asju kannab. Minu arust on see tõeliselt suur asi,» sõnas ta.