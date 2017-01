Tanja: iga normaalne inimene saab aru, et see ei ole normaalne!

Tanja postitas Facebooki pildi, millel ta poseerib koos Maikeni ja mitmete teiste tuntud Eesti lauljatega.

«Iga normaalne inimene saab aru, et see ei ole normaalne! Ja meid on palju! Ja me oleme sinuga!» kirjutab Tanja pildi selgituseks.

WAF koolis ebatraditsioonilist CVT meetodit kasutav Maiken sattus konkurentide rünnaku alla, sest mõned peavad tema õpetusstiili häälele kahjulikuks. Maiken eitas süüdistusi saates «Radar».